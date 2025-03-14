الحكومة بغزة: إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات جريمة ضد الإنسانية

وكالات

أدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم، استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل "جريمة ضد الإنسانية وعودة إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي".

وأكد المكتب، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال يتحملون المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة وما ينجم عنها من أزمات إنسانية خطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل فتح معبر رفح وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وشدد البيان على أن استمرار الحصار المفروض على غزة يفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، ويهدد حياة آلاف المدنيين، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة نتيجة التصعيد العسكري الأخير.