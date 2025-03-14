إعلان

الحكومة بغزة: إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات جريمة ضد الإنسانية

11:17 ص الجمعة 14 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم، استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل "جريمة ضد الإنسانية وعودة إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي".

وأكد المكتب، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال يتحملون المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة وما ينجم عنها من أزمات إنسانية خطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل فتح معبر رفح وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وشدد البيان على أن استمرار الحصار المفروض على غزة يفاقم الأوضاع المعيشية والصحية، ويهدد حياة آلاف المدنيين، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة نتيجة التصعيد العسكري الأخير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من الاندلاع للسيطرة.. حريق معامل وزارة الصحة بوسط البلد (تغطية خاصة)
موجة حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة