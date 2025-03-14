الصين وروسيا وإيران تدعو لإنهاء العقوبات الأمريكية على طهران واستئناف المحادثات النووية

تايبيه(تايوان)- (أ ب)

دعا ممثلو الصين وروسيا وإيران اليوم الجمعة إلى إنهاء العقوبات الأمريكية على طهران بسبب برنامجها النووي الذي يتقدم سريعا واستئناف المحادثات متعددة الأطراف بشأن هذه القضية.

وهذه المحادثات هي أحدث محاولة لمناقشة هذه المسألة وتأتي بعد أن كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الأعلى لإيران في محاولة لبدء محادثات.

والخطاب الذي لم يتم نشره، تم عرضه في الوقت الذي فرض فيه ترامب عقوبات جديدة على إيران كجزء من حملته "لممارسة الضغوط القصوى " والتي تنطوى على احتمال القيام بعمل عسكري مع التأكيد على أنه لا يزال يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي في بيان مشترك، بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف سيرجي أليكسييفيتش ونائب وزير خارجية إيران كاظم غريب آبادي إن الدول الثلاث التي اجتمعت صباح اليوم الجمعة "شددت على ضرورة إنهاء جميع العقوبات أحادية الجانب غير القانونية".

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إن بلاده يمكن أن تكون منفتحة على إجراء مفاوضات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وأضاف أن إجراء مفاوضات غير مباشرة في دولة محايدة مثل سلطنة عُمان أمر يمكن تصور القيام به.

غير أنه أكد أن" على الحكومة الأمريكية أن تفهم أن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا على قدم المساواة وليس في ظل سياسة ممارسة الضغط الأقصى على إيران".