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وزير الخارجية البريطاني: سيكون من "الخطأ" أن يضع بوتين شروطا لوقف إطلاق النار

10:25 ص الجمعة 14 مارس 2025

ديفيد لامي

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لندن- (د ب أ)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الخميس إنه من "الخطأ" أن يضع فلاديمير بوتين شروطا لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح لامي أن وقف القتال سيكون "الخطوة الأولى" لبدء المحادثات حول "تسوية كاملة" لإنهاء الحرب، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

ونتجت فكرة الهدنة لمدة 30 يوما عن المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثه ستيف ويتكوف إلى موسكو لمناقشة الخطة مع الكرملين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، الذي يلتقي بنظرائه في مجموعة السبع في كندا، إن هناك "فرصة" لتحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

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ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا
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