إعلان

مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في مأرب النفطية

12:36 ص الجمعة 14 مارس 2025

القوات الحكومية اليمنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

شهدت محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن يوم الخميس، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين.

ونقل موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم الجيش اليمني الحكومي، عن مصادر عسكرية قولها، إن "مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين اندلعت في عدد من جبهات محافظة مأرب".

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش حققت إصابات في صفوف الحوثيين، دون ذكر أعداد القتلى أو الجرحى.

وتعد محافظة مأرب واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها نفطية وسبق أن شهدت أعنف المواجهات على مستوى البلاد.

يأتي ذلك مع مخاوف أممية ودولية من اتساع رقعة الصراع في اليمن بعد هدوء في الجبهات الداخلية منذ نحو ثلاثة أعوام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات الحكومية اليمنية محافظة مأرب النفطية مواجهات بين الحكومية اليمنية والحوثيين الجيش اليمني الحكومي مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور