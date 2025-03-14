أمين عام الناتو لترامب: جهودك تحفز أعضاء الحلف على زيادة الإنفاق الدفاعي

واشنطن- (أ ب)

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)مارك روته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، خلال لقائهما في المكتب البيضاوي، وذلك في وقت أثارت فيه تصريحات الرئيس ترامب الشكوك حول التزامه بالتحالف عبر الأطلسي ومعاهدة الدفاع المشترك.

ورحب روته بجهود ترامب لحث أعضاء الحلف الآخرين على زيادة إنفاقهم الدفاعي، وقال للرئيس: "أعتقد أنهم يريدون العمل معك قبيل القمة المقبلة لضمان أن يكون لدينا ناتو معززا ومتجدد النشاط تحت قيادتك."

وسلط روته الضوء على دعوة المفوضية الأوروبية هذا الشهر لإنفاق دفاعي جديد بقيمة 800 مليار يورو (874 مليار دولار) من جانب التكتل المكون من 27 دولة، وأشار إلى التزامات حديثة من جانب المملكة المتحدة وألمانيا بزيادة الإنفاق على الأمن في هذين البلدين.

وقال روته: "ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين مذهل حقا"، مع إقراره بأنه لا يزال بإمكان التحالف فعل المزيد.

وجاءت تصريحات روته بعد أن هاجم ترامب الأسبوع الماضي الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بهدف إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأثار الرئيس الأمريكي حتى الشكوك حول التزام الولايات المتحدة ببند الدفاع المشترك في المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو، والذي ينص على أن الهجوم على أي عضو في الحلف يُعتبر هجوما على جميع الدول الأعضاء.

وكرر ترامب مجددا، اليوم الخميس ادعاءه بأنه صاحب الفضل في زيادة عدد الدول التي تفي بمستهدف الإنفاق، وذلك بفضل التهديدات التي أطلقها خلال فترة ولايته الأولى، مشددا في الوقت ذاته على أن عتبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية . وكان ترامب قد دعا إلى زيادة الانفاق الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وناقش ترامب وروته أيضا اقتراحا أمريكيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.