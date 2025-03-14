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ترامب يعرب عن رضاه إزاء سير محادثات وفد أمريكي في روسيا

12:14 ص الجمعة 14 مارس 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رضاه عن المحادثات الأولى التي أجراها وفد أمريكي في موسكو لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وفي اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في واشنطن، اليوم الخميس، تحدث ترامب عن "ورود أنباء تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام في روسيا."

وقال الرئيس ترامب إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف موجود في موسكو لإجراء "مناقشات جادة للغاية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين.

وأعرب الرئيس بوتين اليوم الخميس، عن موافقته من حيث المبدأ على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، ولكنه قال إنه ينبغي العمل على الشروط، وشدد على أنه يجب أن يمهد ذلك الطريق نحو سلام دائم.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في موسكو: "الفكرة في حد ذاتها صحيحة، ونحن بالتأكيد ندعمها. لكن هناك قضايا نحتاج إلى بحثها، وأعتقد أننا بحاجة إلى مناقشتها".

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