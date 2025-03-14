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جامعة كولومبيا الأمريكية تطرد أو تجمد نشاط طلبة سيطروا على مبنى خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين

12:09 ص الجمعة 14 مارس 2025

جامعة كولومبيا الأمريكية

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نيويورك- (أ ب)

قالت جامعة كولومبيا الأمريكية إنها طردت أو جمدت نشاط بعض الطلاب الذين سيطروا على مبنى خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في الربيع الماضي، وإنها ألغت بشكل مؤقت شهادات بعض الطلاب الذين تخرجوا منذ ذلك الحين.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني على مستوى الحرم الجامعي أرسلت اليوم الخميس، قالت الجامعة إن مجلسها القضائي أصدر عقوباته ضد عشرات الطلاب الذين احتلوا قاعة هاميلتون بناء على "تقييمها لسوء السلوك".

ولم تكشف الجامعة بشكل تفصيلي عدد الطلاب الذين تم طردهم أو إيقافهم أو إلغاء شهادتهم.

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جامعة كولومبيا الأمريكية احتجاج مؤيد للفلسطينيين قاعة هاميلتون غزة
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