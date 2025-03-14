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الرئاسة الفلسطينية: سياسات إسرائيل تهدد الوجود المسيحي في القدس

12:03 ص الجمعة 14 مارس 2025

القدس الشريف

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وكالات

حذرت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، من أن السياسات الإسرائيلية تهدد الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة كافة.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري إن "السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك تصعيد الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، تهدد الوجود المسيحي في القدس والأراضي الفلسطينية كافة".

وأشار إلى "فرض السلطات الإسرائيلية ضرائب مجحفة على الكنائس في القدس، في محاولة لفرض واقع جديد يمس مكانتها التاريخية".

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