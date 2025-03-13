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الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية

11:13 م الخميس 13 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية في دولة إسرائيل".

وأضاف بيان للشاباك أن رئيس الجهاز رونين بار يكرس جل وقته للأمن وإعادة الأسرى والدفاع عن الديمقراطية، على حد وصفه.

وفيما سبق قال نتنياهو إنه "لم يسبق بتاريخ إسرائيل أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة".

وأضاف نتنياهو "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي، بهدف منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023".

وقبل ساعة، قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان "إذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة".

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