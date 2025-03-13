الرئيس الأوكراني: بدأنا خطة لإنهاء الحرب

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده بدأت تنفيذ "خطة حقيقية" لإنهاء الحرب، معربًا عن أمله في نجاح الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى هدنة تشمل العمليات العسكرية في البر والبحر.

وفي تصريحات صحفية، شدد زيلينسكي على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على موسكو لإجبارها على تحقيق السلام، متهمًا روسيا بالسعي لإطالة أمد الحرب بدلاً من إنهائها.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لتركيا على دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشيدًا بالدور التركي في دعم الجهود الدبلوماسية.

كما أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لرفض اقتراح وقف إطلاق النار، لكنه يخشى التصريح بذلك مباشرة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتهم زيلينسكي موسكو بفرض "شروط تعجيزية" بشأن الهدنة في محاولة لتعطيلها أو منع حدوثها، مؤكدًا أن موقف بوتين من وقف إطلاق النار "ليس أكثر من تلاعب سياسي".