نتنياهو: أتعرض لحملة ابتزاز وتهديد يقودها رئيس الشاباك

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لم يسبق بتاريخ إسرائيل أن هدد رئيس سابق لجهاز أمني رئيس وزراء في منصبه وابتزه على الهواء مباشرة".

وأضاف نتنياهو "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي، بهدف منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023".

وقبل ساعة، قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان "إذا عمل نتنياهو ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه وسأقول كل ما رأيته وسمعته في جلساتنا المنفردة".