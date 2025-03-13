حماس والجهاد الإسلامي تجددان تمسكهما باتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة تنفيذ المرحلة الثانية منه دون شروط.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في الدوحة، اليوم الخميس، جمع وفدًا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، ووفدًا من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة.

وبحث الجانبان تطورات اتفاق وقف إطلاق النار، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى اللقاءات الأخيرة التي جرت لاستئناف التفاوض.

وشدد الوفدان على التزام المقاومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستعدادهما لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وفقًا لما تم التوقيع عليه.

كما أدان المجتمعون جرائم الاحتلال في القدس والضفة الغربية، واستمرار تدمير المخيمات، ومنع المصلين من أداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي.