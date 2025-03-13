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مستشار عباس: تصريحات ترامب الأخيرة بشأن غزة"خطوة للعودة إلى الاتجاه الصحيح"

08:46 م الخميس 13 مارس 2025

محمود الهباش

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رام الله، الضفة الغربية- (د ب أ)

اعتبر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة" خطوة نحو العودة للاتجاه الصحيح".

وقال الهباش، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، أن هذا الموقف يأتي بعد الرفض الفلسطيني العربي الصارم لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والذي يستهدف بشكل أساسي تصفية القضية بشكل كامل.

وشدد الهباش على أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة العالقة، وحل القضية الفلسطينية، إلا عبر الشرعية الدولية، ومن دون أي عمليات تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد أن الخطة المصرية الفلسطينية العربية التي تم إقرارها في القمة العربية الطارئة، التي عقدت قبل أيام في القاهرة، تتحدث عن إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين.

وعن إمكانية تغير الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية بعد تصريحات ترامب، مضى قائلًا: "نتمنى أن تتخذ الإدارة الأمريكية القرار الصحيح، والذي يكون فقط عبر الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، واحترام حقوق الشعوب بما في ذلك حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه "لن يطرد أحد من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".

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