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جانتس: نتنياهو يماطل في المفاوضات ويعرض حياة الأسرى للخطر

08:38 م الخميس 13 مارس 2025

بيني جانتس وبنيامين نتانياهو

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وكالات

انتقد العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالمماطلة في المفاوضات وعدم تقديم تنازلات حقيقية، مما يعرقل استعادة الرهائن المحتجزين.

وأكد جانتس أن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ جميع الأسرى في أسرع وقت، معتبرًا أن سياسة نتنياهو تمنح حركة حماس فرصة للتعافي بدلًا من العمل على تفكيكها.

وأضاف أن نتنياهو يضع استقرار ائتلافه السياسي فوق المصلحة الوطنية، مما يعرض أمن إسرائيل للخطر.

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