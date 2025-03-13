ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"الشرير"

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الديمقراطيين، واصفًا موقفهم خلال خطابه في الكونجرس بأنه "مثير للاشمئزاز".

كما أكد ترامب، أن 95% من الأمريكيين يرفضون مشاركة المتحولين جنسيًا في رياضات النساء، معتبرًا أن ذلك يقوض التنافسية الرياضية.

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن ترامب أن مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية الحالي يتضمن حزمة امتيازات كبيرة للأمريكيين، مشيرًا إلى أن سياساته الجمركية دفعت شركات كبرى مثل "أبل" و"فيسبوك" لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.

ولفت ترامب إلى أهمية الرسوم الجمركية، معتبرًا أنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها الصين والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن بلاده كانت "على شفير الهاوية" وأنه ورث "فوضى اقتصادية" من الإدارة السابقة، مؤكدًا أن سياسات تلك الإدارة دمرت قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.

وانتقد الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بشدة، متهمًا إياه بمعاملة الولايات المتحدة "بشكل سيئ للغاية"، واصفًا إياه بأنه "شرير" بسبب رفضه استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأشار إلى أن ولاية ميشيغان تضررت بشدة من قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد السيارات الأمريكية.

وأوضح الرئيس أن مد أنبوب للطاقة عبر ولاية نيويورك سيساهم في خفض أسعار الطاقة في جميع ولايات نيو إنغلاند، مؤكدًا أن ذلك جزء من خطته لاستعادة استقلال أمريكا في مجال الطاقة.