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قاض يأمر إدارة ترامب بإعادة تعيين الموظفين الاتحاديين تحت الاختبار

07:45 م الخميس 13 مارس 2025

ترامب

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(أ ب)

أمر قاض في قضية الإقالات الجماعية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تعيين الموظفين الاتحاديين بفترة تحت الاختبار في هيئات مختلفة.

وخلص وليام ألسوب، قاضي المحكمة الإقليمية، اليوم الخميس إلى أن الإقالات تنتهك القانون الاتحادي وطلب إرسال عروض فورية لإعادة التعيين.

وتتضمن الهيئات وزارات شؤون المحاربين القدامي والزراعة والدفاع والطاقة والداخلية والخزانة.

وجاء الأمر من القاضي بمحكمة في سان فرانسيسكو في دعوى قضائية أقامها ائتلاف نقابات العمال ومنظماتهم فيما تسعى الإدارة الجمهورية إلى خفض أعداد القوى العاملة الاتحادية بشكل كبير.

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