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إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

07:06 م الخميس 13 مارس 2025

إسرائيل توافق على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق ال

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وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع، أن إسرائيل قد أعطت المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، ردًا إيجابيًا على مقترحه المتعلق بتمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الموقع أن الوسطاء التقت بمسؤولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الدوحة مساء الأربعاء، حيث تم تقديم المقترح المحدث.

ويتضمن مقترح ويتكوف تمديد وقف إطلاق النار لأسابيع إضافية مقابل الإفراج عن خمسة أسرى أحياء بالإضافة إلى جثث آخرين.

كما يشمل المقترح تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 من الشهر المقبل، مع إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع خلال هذه الفترة.

ويشمل المقترح أيضًا إطلاق سراح باقي الأسرى في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار.

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