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بوتين: روسيا تؤيد وقف إطلاق النار مع أوكرانيا بشرط ضمان سلام طويل الأمد

06:32 م الخميس 13 مارس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو توافق على المقترحات المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية، ولكن بشرط أن يؤدي ذلك إلى تحقيق سلام دائم ويعالج جذور الأزمة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مع أوكرانيا، لكنه أضاف أن السؤال الأهم هو كيفية استغلال هذه الفترة.

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا قد تستغل وقف إطلاق النار المؤقت في تعبئة قواتها القسرية وإمدادات الأسلحة، خاصة في مقاطعة كورسك، مشددًا على ضرورة تحديد كيفية مراقبة ذلك.

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