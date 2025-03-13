حماس: التحقيق الأممي تأكيد على فظاعة جرائم الاحتلال بغزة

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تقرير لجنة التحقيق الأممية يشكل دليلًا جديدًا على فظاعة الجرائم التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن التقرير سلط الضوء على تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات المستمرة، وهو ما يتطلب موقفًا دوليًا جادًا لوضع حد لهذه الجرائم.

ودعت حماس محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، إلى جانب المؤسسات القضائية المختصة، إلى متابعة ما ورد في التقرير بجدية، واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة الاحتلال.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لردع إسرائيل، ووقف انتهاكاتها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.