مكتب رئيس الوزراء المجري: نتنياهو يزور البلاد رغم مذكرة الاعتقال الدولية

(أ ب)

قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس اليوم الخميس، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يزور المجر في الأسابيع المقبلة، رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأضاف جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان في مؤتمر صحفي في بودابست أن من المرجح أن يزور نتنياهو المجر قبل عيد الفصح، الذي يحل العام الجاري في 20 أبريل.

وكان الشعبوي اليميني أوربان وهو حليف مقرب لنتنياهو، قد تعهد سابقا بتجاهل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، متهما الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بـ"التدخل في صراع جار لأغراض سياسية".

ويجب على الدول الأعضاء بالجنائية الدولية، مثل المجر، احتجاز المشتبه فيهم الذين يواجهون مذكرة اعتقال في حال وصلوا إلى أراضيهم، ولكن المحكمة ليس لديها طريقة لإنفاذ ذلك.

وأعلنت العديد من الدولة الأوروبية الأعضاء بالمحكمة أنهم سوف ينفذون المذكرة في حال دخل نتنياهو أراضيهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال في نوفمبر بحق نتنياهو وكذلك وزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على صلة بالحرب في غزة.