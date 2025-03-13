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نتنياهو: هاجمنا اليوم مقرا للجهاد الإسلامي في قلب دمشق

04:51 م الخميس 13 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية استهدفت اليوم مقرًا تابعًا لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق.

وأكد نتنياهو، في تصريحات صحفية، أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد، قائلًا: "من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا، سنرد عليه بقوة"، موضحا أن العمليات الإسرائيلية لا تقتصر على الأراضي السورية فحسب، بل تمتد إلى لبنان.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال اغتال خمسة عناصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي، بدعوى خرقهم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل على فرضه بحزم.

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب لن تتنازل عن السيطرة على خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

ووجه نتنياهو رسالة إلى زعيم المعارضة يائير لبيد، داعيًا إياه إلى عدم تقديم "المواعظ"، ومؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل على ضمان أمن إسرائيل.

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