جدل في العراق حول مقتل الصحفي ليث رضا.. والداخلية ترد: مشاجرة وليس اغتيال

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العراقية، حادثة مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا، بشكل واسع، حيث أشارت بعد التقارير أن مقتل ليث رضا كان اغتيال وليس مشاجرة عادية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان صادر عن قيادة محافظة بغداد – الرصافة، أن مقتل الصحفي لم يكن عملية اغتيال، بل نتيجة مشاجرة مع جيرانه تطورت إلى استخدام السلاح. وأضاف البيان أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات غير دقيقة، زاعمة أن الحادث كان عملية اغتيال متعمدة، وهو ما نفته السلطات.

ووقعت الحادثة في منطقة الكرادة وسط بغداد، حيث أكدت الشرطة أن فرقها بدأت تحقيقاتها للقبض على الجاني. وأشار البيان إلى أن الشجار نشب في وقت الإفطار، وكان من الممكن أن ينتهي دون تصعيد، لولا أن الجاني كان يحمل سلاحًا ناريًا واستخدمه بشكل متهور.

كنت شجاعاً ولم تخف من هذا الجبان وسلاحه المنفلت.. ليث محمد رضا، ستكون هذه اللحظات مشاهد فخر لأبنائك بانك لم تسكت عن حق في الصحافة وفي الواقع ايضاً.. ولم ترهبك رصاصات الغدر بايدي الجبناء.@LMohammedridha @socialmoigoviq pic.twitter.com/eOgeTWSBx5 — علي عبد الزهرة (@Aliabdatp) March 12, 2025

من جانبه، كشف الدكتور عبد الوهاب عصام، مدير قسم فحص الأموات في دائرة الطب العدلي، عن تفاصيل تشريح جثة الصحفي، مؤكدًا أن السبب الرئيسي للوفاة كان إصابة بطلق ناري في الكتف الأيمن، اخترق جسده ووصل إلى القلب، مما أدى إلى وفاته فورًا.

وأوضح أن الرصاصة مزقت البنكرياس والرئتين والقلب أثناء اختراقها الجسد، بينما تعرضت ساقه أيضًا لإصابة بطلق ناري آخر. وأكد الدكتور عصام أنه لا توجد أي إصابات في الرأس، وأن الدم الذي شوهد يخرج من أنف الضحية هو رد فعل طبيعي لحالة الوفاة.