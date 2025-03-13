البرلمان الفرنسي يصوت لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

باريس – (أ ش أ)

صوّت البرلمان الفرنسي، على قرار غير مُلزم يحث الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لدعم أوكرانيا.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، اليوم الخميس، أن هذا التصويت يأتي في وقت تزايد فيه اهتمام الدول الأوروبية بفكرة مصادرة نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية التي تم تجميدها بعد الحرب على أوكرانيا عام 2022.

وعلى الرغم من أن فرنسا عارضت علنا هذه الخطوة خشية مخالفة القانون الدولي أو إثارة مخاوف المستثمرين، إلا أن مسؤولين فرنسيين يبدون أكثر انفتاحا على تلك الخطوة بشكل خاص.

وكان دول مجموعة السبع قد اتفقت العام الماضي على استخدام فوائد هذه الأصول، بدلا من مصادرتها بشكل مباشر، كضمان لقرض بقيمة 50 مليار دولار لصالح أوكرانيا.

وقد حظي القرار بدعم أكثر من 60% من النواب الحاضرين داخل البرلمان الفرنسي.

كما دعا نص القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تسهيل انضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي.