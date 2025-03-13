زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب نابولي.. وإصابة 11 شخصًا

روما - (أ ب)

قال مسؤولون إن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب مدينة نابولي بجنوب إيطاليا في وقت مبكر من اليوم الخميس، وأسفر عن أضرار طفيفة.

وتم ونقل 11 شخصا إلى المستشفى وذلك بعد إصابتهم إثر وقوع الزلزال.

وكان هذا أقوى زلزال في التاريخ المسجل حول كامبو فليجري (الحقول الفليجرية) وهي منطقة مترامية الأطراف من براكين قديمة التي تغطي مساحة واسعة من منطقة نابولي الكبرى.

ولجأ السكان الذين أيقظتهم الهزة الزلزالية إلى الشوارع.

ويقع مركز الزلزال ، الذي تسبب في سقوط الحجارة والأسمنت من بعض الواجهات، قبالة ساحل بوتسولي وهي ضاحية تقع على جانب البحر متاخمة لنابولي.

وقال العمدة جايتانو مانفريدي للصحفيين إنه جرى إقامة شريط أمني حول كنيسة ومبنى سكني مكون من سبعة طوابق ومبنى آخر، بسبب الأضرار، وأغلقت السلطات بعض المدارس كإجراء احترازي.

وفي المجمل، يتلقى 11 شخصا العلاج في المستشفى. وأصيبت امراة بعد سقوط سقف وأصيب عدة أشخاص آخرين بجروح ناتجة عن الزجاج الذي تهشم جراء الزلزال، بحسب مانفريدي.

وأعلن علماء الزلازل عن زيادة جديدة في النشاط الزلزالي حول حقول الفليجرية خلال الأسابيع الأخيرة. وأجرت السلطات الصيف الماضي تدريبات استعدادا لحالة طوارئ كبرى في ظل زيادة عدد الزلازل.