إعلان

مسؤولة روسية تهاجم زيلينسكي وتصفه بـ"المدمن التابع للغرب"

02:28 م الخميس 13 مارس 2025

فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، على خلفية تصريحاته الرافضة لسيادة روسيا على القرم ودونباس.

وفي حديث لصحيفة "إزفيستيا"، سخرت زاخاروفا من موقف زيلينسكي، واصفة إياه بـ"المدمن الذي وضع بلاده تحت السيطرة الكاملة للقوى الخارجية"، مشيرة إلى أنه لم يكتفِ بذلك، بل قام أيضًا بـ"تشويه الدستور الأوكراني"، ما أدى إلى ابتعاد البلاد عن أي سيادة قانونية حقيقية.

يأتي في ظل موافقة أوكرانيا خلال المباحثات التي عقدت في جدة مع وفد الولايات المتحدة، على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما مع روسيا إضافة للاستعداد على توقيع اتفاقية المعادن.

من جانبها قالت واشنطن، إنها تنتظر موافقة روسيا على توقيع الاتفاق، ملوحة بفرض عقوبات عليها في حال رفضت التوقيع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي ماريا زاخاروفا فولديمير زيلينسكي روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2025.. وتفاصيل رؤية هلال شوال
الحكومة ترفع الدعم عن الوقود كليا نهاية 2025 ما عدا منتجين فقط