مسؤولة روسية تهاجم زيلينسكي وتصفه بـ"المدمن التابع للغرب"

(وكالات)

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، على خلفية تصريحاته الرافضة لسيادة روسيا على القرم ودونباس.

وفي حديث لصحيفة "إزفيستيا"، سخرت زاخاروفا من موقف زيلينسكي، واصفة إياه بـ"المدمن الذي وضع بلاده تحت السيطرة الكاملة للقوى الخارجية"، مشيرة إلى أنه لم يكتفِ بذلك، بل قام أيضًا بـ"تشويه الدستور الأوكراني"، ما أدى إلى ابتعاد البلاد عن أي سيادة قانونية حقيقية.

يأتي في ظل موافقة أوكرانيا خلال المباحثات التي عقدت في جدة مع وفد الولايات المتحدة، على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما مع روسيا إضافة للاستعداد على توقيع اتفاقية المعادن.

من جانبها قالت واشنطن، إنها تنتظر موافقة روسيا على توقيع الاتفاق، ملوحة بفرض عقوبات عليها في حال رفضت التوقيع.