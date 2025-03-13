سوريا.. لجنة الإعلان الدستوري تحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات

وكالات

قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا في بيان، الخميس، إن لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، لافتة إلى أن الإعلان الدستوري ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.

وأوضحت اللجنة، أنه تم ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مضيفة "عملنا على حل المحكمة الدستورية القائمة".

وأشارت اللجنة الدستورية، إلى أن ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي السوري ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب، موضحة أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.

وأكدت اللجنة، أن الإعلان ينص على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، لافتة إلى أنه تم تحديد المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، أن الرئيس أحمد الشرع تسلم مسودة للإعلان.