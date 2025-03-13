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"تاريخ جديد".. الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري السوري

02:19 م الخميس 13 مارس 2025

الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري السوري

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(وكالات)

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك "تاريخًا جديدًا لسوريا يستبدل فيه الجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة".

وأكد الشرع، عقب تسلمه المسودة من اللجنة المكلفة بصياغتها، أن هذه الخطوة تمثل "فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".

من جانبها أكدت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المسودة، أن عملها استند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأوضحت أن العملية التشريعية ستكون من اختصاص مجلس الشعب بالكامل بينما سيتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.

وشددت اللجنة على استقلالية القضاء وأهمية القضاة وأحكامهم مع ترك قرار عزل الرئيس أو تقليص صلاحياته لمجلس الشعب.

كما نص الإعلان الدستوري على ضمان حق الملكية وتمكين المرأة في مجالات العلم والعمل والمشاركة السياسية لضمان دور فاعل لها في المجتمع

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الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري الشرع
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