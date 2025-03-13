لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا: عملنا في فضاء حرية دون تقييد

وكالات

قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا في بيان، الخميس، إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مؤكدة أنها عملت في فضاء حرية دون تقييد.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، موضحة أنها حرصت على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وكشفت اللجنة، أن نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وحرية الرأي، كما نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.

وأكدت اللجنة، أن الإعلان الدستوري السوري ينص على الفصل التام بين السلطات، مضيفة "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".





