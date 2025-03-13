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الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية لأغراض عسكرية

02:00 م الخميس 13 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات الاسرائيلية استولت، اليوم الخميس، تحت مسمى "أمر عسكري" على مساحات تقدر بـ1200 متر مربع في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المصادر قولها إن "سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضٍ في المنطقة الشرقية، تعود لعائلة فلسطينية وذلك لأغراض عسكرية".

وكانت إسرائيل قد قامت ببناء أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، تتراوح بين نقاط استيطان على التلال، ومجتمعات متكاملة تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مبان سكنية ومراكز تجارية وحدائق.

ويقيم أكثر من 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني. ويحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية، بينما يعيش الفلسطينيون تحت الحكم العسكري، في ظل تولي السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب إدارة المراكز السكانية.

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الاحتلال الإسرائيلي أراضي قلقيلية أغراض عسكرية
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