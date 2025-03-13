فيديو| غارة إسرائيلية على دمشق، ومسؤول سوري: استهدفت فلسطينيًا

وكالات

ذكرت القناة 14 العبرية، الخميس، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في دمشق.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة للجهاد الإسلامي.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.

⚡️ مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر أهلية: غارات لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي تستهدف أحد الأبنية السكنية بمشروع دمر على أطراف العاصمة السورية دمشق.



🟠سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى الموقع المستهدف وسط معلومات تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



📹المشاهد متداولة pic.twitter.com/0vpkAQxO1C — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 13, 2025

‌‏وأفاد مصدر أمني سوري، بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق.