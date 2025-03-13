فيديو| غارة إسرائيلية على دمشق، ومسؤول سوري: استهدفت فلسطينيًا
وكالات
ذكرت القناة 14 العبرية، الخميس، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في دمشق.
وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة للجهاد الإسلامي.
غارات إسرائيلية على مبنى سكني في تراسات #دمر بضواحي العاصمة #دمشق، استهدفت شخصية فلسطينية حسب "رويترز"#سوريا #إسرائيل pic.twitter.com/OBVlXAuVX3— المنتدى (@Almuntada_Forum) March 13, 2025
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.
⚡️ مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر أهلية: غارات لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي تستهدف أحد الأبنية السكنية بمشروع دمر على أطراف العاصمة السورية دمشق.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 13, 2025
🟠سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى الموقع المستهدف وسط معلومات تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
📹المشاهد متداولة pic.twitter.com/0vpkAQxO1C
وأفاد مصدر أمني سوري، بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق.
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