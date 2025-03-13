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فيديو| غارة إسرائيلية على دمشق، ومسؤول سوري: استهدفت فلسطينيًا

01:59 م الخميس 13 مارس 2025

غارات إسرائيلية

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وكالات

ذكرت القناة 14 العبرية، الخميس، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في دمشق.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة للجهاد الإسلامي.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.

‌‏وأفاد مصدر أمني سوري، بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق.

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غارة إسرائيلية دمشق سوريا الجهاد الإسلامي
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