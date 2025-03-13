مسؤول سوري: غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق

وكالات

‌‏وأفاد مصدر أمني سوري، الخميس، بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق، وفق ما أوردته "العربية/الحدث" في بيان عاجل.

وقالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في دمشق.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة للجهاد الإسلامي.

⚡️ مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر أهلية: غارات لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي تستهدف أحد الأبنية السكنية بمشروع دمر على أطراف العاصمة السورية دمشق.



🟠سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى الموقع المستهدف وسط معلومات تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



📹المشاهد متداولة pic.twitter.com/0vpkAQxO1C — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 13, 2025

من جانبه، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.