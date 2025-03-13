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مسؤول سوري: غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق

01:49 م الخميس 13 مارس 2025

الغارات الإسرائيلية

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وكالات

‌‏وأفاد مصدر أمني سوري، الخميس، بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق، وفق ما أوردته "العربية/الحدث" في بيان عاجل.

وقالت القناة 14 العبرية، إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في دمشق.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة للجهاد الإسلامي.

من جانبه، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.

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غارة إسرائيلية استهداف شخصية فلسطينية دمشق
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