ألمانيا تعيد تقييم فرضية "المختبر" بشأن منشأ كورونا في الصين

(وكالات)



قدم جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "BND" أدلة تدعم نظرية تسرب فيروس كورونا من مختبر بمدينة ووهان الصينية، ما دفع ديوان المستشارية الألمانية إلى تكليف علماء بدراسة هذه الأدلة والتحقق منها، وفقًا لما أوردته صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية.



وبحسب الصحيفة، فإن اجتماعات عقدت خلال الأشهر الماضية لمناقشة هذه الفرضية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الخبراء قد توصلوا إلى استنتاجات نهائية. ورغم تباين وجهات النظر بين الباحثين المشاركين، إلا أن بعضهم يعتقد أن احتمالية نشوء الجائحة نتيجة خطأ بشري تزداد مع مرور الوقت.

وبحسب الصحيفة، لا تزال هناك نظريتان رئيسيتان حول منشأ فيروس كورونا، أولهم تُعرف بـ"نظرية المختبر"، وتشير إلى أن الفيروس قد يكون تسرب عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث تجري أبحاث متقدمة على فيروسات كورونا. أما النظرية الثانية، فتفترض أن الفيروس نشأ بشكل طبيعي، كما حدث مع فيروس "سارس" في 2002-2003.

وفي تعليق رسمي، أكدت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، أن الحكومة على علم بالتقارير الإعلامية لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تعليق حول عمل الاستخبارات، مشيرة إلى أن البرلمان يتم إطلاعه بشكل سري على القضايا المتعلقة بالأجهزة الأمنية.

وبالتزامن مع التحركات الألمانية، شهدت الاستخبارات الأمريكية تطورًا جديدًا في موقفها من القضية، إذ قام جون راتكليف، المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، في يناير الماضي بتعديل تقييم الوكالة، معتبرًا أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر أصبحت أكثر ترجيحًا مقارنة بفرضية انتقاله الطبيعي من الحيوانات إلى البشر.

ورغم هذا التحول، أكدت "CIA" أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، وما زالت التحقيقات مستمرة. وكانت الوكالة قد تبنت سابقًا موقفًا أكثر تحفظًا، مشيرة إلى عدم توفر معلومات كافية لتحديد مصدر الفيروس بدقة.

من جانبها، رفضت الصين بشدة الفرضية التي تتهم مختبر ووهان بالتسبب في تفشي الجائحة، معتبرة أنها محاولات لتشويه سمعتها. وسبق أن خلص فريق من محققي منظمة الصحة العالمية، عقب زيارة للصين، إلى أن فرضية التسرب المختبري "غير مرجحة بدرجة كبيرة"، داعين إلى البحث في أسباب أخرى أكثر احتمالًا.