"مرحب بها".. أول تعليق من حماس على تصريحات ترامب بشأن مخطط التهجير

(وكالات)

علق حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن مخطط تهجير سكان غزة، بالقول إذا كانت تصريحات الرئيس الأمريكي، تعني التراجع عن فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي خطوة مرحب بها من قبل الحركة.

وأضاف قاسم أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب قاسم الرئيس الأمريكي بعدم الانسياق وراء رؤية "اليمين الصهيوني المتطرف"، مؤكدًا على أهمية اتخاذ مواقف عادلة تحترم حقوق الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا بعد أن أعربت القاهرة، عن تقديرها لتصريحات دونالد ترامب التي أدلى بها خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، والتي أكد فيها عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع.

وقالت مصر إن هذا الموقف يعكس فهمًا عميقًا لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

وشددت مصر على ضرورة البناء على هذا الموقف الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تضمن الاستقرار والأمن لجميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أن مصر تعتبر مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام، بما في ذلك في الشرق الأوسط، قد تمثل إطارًا عمليًا يمكن البناء عليه، والعمل المشترك لتحقيقه، بما يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.