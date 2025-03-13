161 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول بسوريا إلى نينوى بشمال العراق

الموصل – (أ ش أ)

غادرت 161 عائلة عراقية، تضم 607 أشخاص، مخيم الهول الواقع في الأراضي السورية إلى مركز الأمل (الجدعة سابقاً) في القيارة بمحافظة نينوي، ضمن جهود الحكومة العراقية لتنظيم العودة الطوعية للعائلات النازحة.

وقال مصدر في قيادة شرطة نينوى في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس - "إن عملية نقل العائلات من مخيم الهول السوري إلى مركز الأمل في القيارة، تمت بنجاح وبإشراف الجهات الأمنية المختصة" و"أن العائلات العائدة، من مناطق مختلفة من العراق، وتمت عملية عودتها في أجواء آمنة وبتنسيق عال بين السلطات العراقية ومؤسسات الأمم المتحدة، حيث تم تأمين وسائط النقل، وإجراءات الدخول إلى الأراضي العراقية تمت بسلاسة".