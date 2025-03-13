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بسبب منع دخول المساعدات.. حماس تحذر من أزمة إنسانية في غزة

12:33 م الخميس 13 مارس 2025

حركة حماس

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(وكالات)

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد نقصًا حادًا في المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة، مما سيزيد من معاناة السكان ويعمق الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.

وأضاف القانوع: "قطاع غزة يعاني من حصار مشدد للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يمنع الاحتلال إدخال الغذاء، الدواء، الوقود، والمواد الأساسية، في جريمة تجويع جديدة بحق سكان القطاع".

وتابع القانوع أن "في حال لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القطاع، فإن سكان غزة سيواجهون خطر المجاعة، خاصة في شهر رمضان الكريم".

كما دعا القانوع الوسطاء الدوليين إلى تكثيف الضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن وقف سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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حركة حماس منع دخول المساعدات أزمة إنسانية في غزة
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