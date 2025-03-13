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مسؤول سوري: تبادل أسرى مرتقب بين الحكومة و"قسد" قبل نهاية رمضان

12:33 م الخميس 13 مارس 2025

سوريا

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وكالات

أعلن محافظ دير الزور غسان أحمد، الخميس، البدء بتشكيل لجنة مركزية لتطبيق اتفاق الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأشار أحمد، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى تعيين 4 أعضاء من قبل الحكومة السورية ضمن اللجنة المركزية، موضحا أن اللجنة المركزية لتطبيق الاتفاق ستنبثق عنها لجان تخصصية عسكرية واقتصادية.

وكشف أحمد عن تبادل أسرى مرتقب بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية قبل نهاية رمضان.

ووقعت الرئاسة السورية اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا".

ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، أول أمس الإثنين، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".


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سوريا قوات سوريا الديمقراطية قسد
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