إعلان

بولندا تطلب نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

12:13 م الخميس 13 مارس 2025

أندري دودا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

دعا الرئيس البولندي أندري دودا واشنطن إلى نشر أسلحة نووية أمريكية في بلاده، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دودا ناقش هذا الملف مع كيث كيلوج، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، في إطار سعي بولندا لتعزيز دفاعاتها وسط التهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وفي مقابلة مع الصحيفة، شدد دودا على ضرورة نقل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق، معتبرًا أن الوقت قد حان لنقل الرؤوس النووية الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية إلى بولندا.

وأضاف: "بعد توسع الناتو شرقًا عام 1999، من المنطقي أن تتبع البنية التحتية العسكرية هذا التغيير بعد 26 عامًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أندري دودا نشر أسلحة نووية أمريكية بولندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
دعم الوقود في 2025.. وتطورات أزمة الأهلي.. وتراجع ترامب (النشرة الرمضانية)