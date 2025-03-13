بولندا تطلب نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

(وكالات)

دعا الرئيس البولندي أندري دودا واشنطن إلى نشر أسلحة نووية أمريكية في بلاده، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دودا ناقش هذا الملف مع كيث كيلوج، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، في إطار سعي بولندا لتعزيز دفاعاتها وسط التهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وفي مقابلة مع الصحيفة، شدد دودا على ضرورة نقل البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق، معتبرًا أن الوقت قد حان لنقل الرؤوس النووية الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية إلى بولندا.

وأضاف: "بعد توسع الناتو شرقًا عام 1999، من المنطقي أن تتبع البنية التحتية العسكرية هذا التغيير بعد 26 عامًا".