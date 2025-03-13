مسؤول إيراني: ادّعاء إسرائيل تدمير كل معدات دفاعنا الجوي لعبة إعلامية كاذبة

وكالات

أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومرث حيدري، الخميس، استعداد طهران للرد على أي تهديد، مشيرا إلى أن أي عدو يفكر في مهاجمة بلاده سيندم.

وأشار حيدري، إلى أن ما أفشل التهديدات الماضية والحالية حتى الآن هو الجاهزية الدائمة للقوات المسلحة الإيرانية، موضحا أنها أجرت 3 مناورات برية كبرى خلال شهرين من العام الجاري.

بدوره، قال مسؤول التنسيق بقوات الدفاع الجوي الإيراني، إن ادّعاء إسرائيل تدمير كل معدات دفاع إيران الجوي لعبة إعلامية كاذبة.





