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أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيرة روسية

12:01 م الخميس 13 مارس 2025

طائرة مسيرة روسية

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كييف - (د ب أ)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 117 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من منطقة كورسك و117 طائرة مسيرة طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق شاتالوفو، وميلروفو، وكورسك، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول صباح اليوم، أسقطت القوات الأوكرانية 74 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيهيف وكييف وخميلنيتسكي وفينيتسا ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وأوديسا وميكوليف".

وأضاف البيان أن 38 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق سومي ودنيبروبتروفسك وخاركيف وكييف وتشرنيهيف وأوديسا وزابوريجيا نتيجة للهجوم الروسي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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مسيرة روسية كييف أوكرانيا
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