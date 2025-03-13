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ضابط إسرائيلي: الجيش يستخدم الفلسطينيين دروعًا بشرية 6 مرات يوميا بغزة

11:17 ص الخميس 13 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن ضابط إسرائيلي عمل بغزة، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الفلسطينيين دروعا بشرية 6 مرات يوميا في غزة.

وأشار الضابط الإسرائيلي، إلى أن لجنة التحقيق أوجدت أكباش فداء لتقول إنها حققت في استخدام فلسطينيين دروعا بشرية بغزة.

وفي أكتوبر الماضي، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلين فلسطينيين سابقين، إن الجيش يستخدم الفلسطينيين في غزة دروعا بشرية.

وأشار الجندي الإسرائيلي والمعتقلون الفلسطينيون السابقون، إلى أن جيش الاحتلال أجبر معتقلين على دخول منازل وأنفاق مفخخة في غزة.

وأكد الجندي الإسرائيلي، أن وحدته احتجزت أسيرين فلسطينيين في غزة لاستخدامهما دروعا بشرية لاستكشاف أماكن خطرة.

وفي منتصف أغسطس الماضي، أكد تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة.

وأوضحت "هآرتس"، أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة يتم بعلم من كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى رئيس الأركان المستقيل هارتسي هاليفي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا إن حياتهم أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعا بشرية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات الجنود استخدموا أطفالا ومسنين كدروع بشرية في غزة.

وفي يونيو الماضي، انتشرت مشاهد مصورة كثيرة، تظهر استخدام جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال تنفيذ عمليات الاقتحام في الضفة الغربية وغزة، عبر ربطهم بمقدمة العربات المدرعة، أو الاستتار بهم.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين دروع بشرية غزة
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