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إسرائيل تطلق سراح عسكري لبناني بعد اختطافه

11:13 ص الخميس 13 مارس 2025

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بيروت - (د ب أ )

أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن عسكري في الجيش اللبناني خطفته في التاسع من شهر مارس الحالي.

وقال الجيش اللبناني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" ، إنه "تسلم اليوم عبر الصليب الأحمر الدولي عسكريا اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ التاسع من الشهر الجاري".

وأشار إلى نقل العسكري إلى أحد المستشفيات للعلاج.

وكان لبنان تسلّم أول أمس الثلاثاء أربعة أسرى كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وذلك نتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.

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