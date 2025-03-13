بسبب التهديدات والضغوط.. إيران: نرفض التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة

(وكالات)

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن طهران ترفض أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا على موقف بلاده الذي يشترط ضمان مصالح إيران القومية ورفض التفاوض تحت التهديدات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، لصحيفة "إيران"، حيث شدد على أن بلاده لن تدخل في أي حوار مع واشنطن في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الضغوط لن تدفع طهران لتقديم تنازلات.

وأشار عراقجي إلى أن "إيران تتبع استراتيجية المقاومة القصوى ردًا على الضغوط الأمريكية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدول الأوروبية سبق وأن لعبت دور الوسيط بين الطرفين، وهو ما يمكنها القيام به مجددًا إذا رغبت في ذلك.

في السياق ذاته، حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من الانسياق وراء دعوات الولايات المتحدة إلى التفاوض، معتبرًا أنها مجرد "خداع سياسي" لن يؤدي إلى حل الأزمات، بل سيبقي العقوبات الاقتصادية قائمة.

وأضاف خامنئي خلال خطاب له أمس الأربعاء: "إيران لا تسعى للحرب، لكنها لن تتردد في الرد بحزم إذا ارتكب الأمريكيون أو حلفاؤهم أي خطأ، وستكون الولايات المتحدة الخاسر الأكبر في أي مواجهة".

على الجانب الآخر، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه وجه تحذيرًا لطهران من مواجهة "إجراء عسكري" إذا لم توافق على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، موضحًا أنه يسعى إلى إبرام اتفاق جديد يضمن منع إيران من تطوير برنامجها النووي.