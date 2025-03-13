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قوات الاحتلال تعتقل 11 أسيرًا فلسطينيًا مفرج عنهم من الخليل

10:41 ص الخميس 13 مارس 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 فلسطينيا غالبيتهم أسرى مفرج عنهم من مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت 11 أسيرا محررا، ومواطنا واحدا بعد دهم منزله، وتفتيشه".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل لليوم الرابع على التوالي، معظمهم لأسرى محررين".

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قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطنيين مدينة الخليل الضفة الغربية
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