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إصابات 53 شخصا واعتقال 100 آخرين في احتجاجات بالأرجنتين

07:00 ص الخميس 13 مارس 2025

احتجاجات بالأرجنتين

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وكالات

أصيب 53 شخصا واعتقل أكثر من 100 في الاحتجاجات التي شهدتها بوينس آيرس أمس الأربعاء.

كما أصيبت سيدة مسنة خلال احتجاجات بوينس آيرس، بعدما دفعها شرطي، مما أدى إلى سقوطها وتعرضها لضربة قوية في الرأس أفقدتها القدرة على الحركة، وفقا لروسيا اليوم.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على انخفاض مستوى المعاشات، مطالبين بتحسين وضع الضمان الاجتماعي.

وقد انضم إليهم أيضا مشجعو كرة القدم لدعمهم. وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة.

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