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تصاعد لهب وإخلاء طارئ.. انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية

06:55 ص الخميس 13 مارس 2025

انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية

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وكالات
وقع انفجار عنيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأمريكية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإخلاء بعض المباني.

وأعلنت شرطة الجامعة عن حالة طوارئ بسبب هذا الحادث، الذي أثر على عدة مواقع داخل الحرم، بما في ذلك جامعة تكساس التقنية ومركز العلوم الصحية التابع لها.

وقد تم إخلاء مبنى الهندسة الرئيسي بعد رصد تسرب غاز، وفقا لروسيا اليوم.

وأرسلت الجامعة تنبيهات للطلاب تحثهم على اتباع إجراءات الإخلاء إذا كانوا في المناطق المتأثرة، كما طلبت من العامة تجنب الاقتراب من الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

من جهتها، تعمل شركة كهرباء لوبوك بالتعاون مع عدة جهات للسيطرة على الموقف وحل المشكلة.

وأظهرت فيديوهات متداولة على منصة "إكس" حالة في الذعر في المكان بعد تصاعد لهب أخضر من تحت أغطية الصرف الصحي نتج عن الانفجار.

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