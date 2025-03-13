بعد يوم من الإلغاء.. استئناف إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا



وكالات

قال مسؤولون، إنه تم استئناف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، الأربعاء، بعد يوم من إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية إلى كييف في حربها ضد روسيا.

بينما ينتظر المسؤولون رد الكرملين على اقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما حظي بتأييد أوكرانيا، وفقا لسكاي نيوز.

كان قرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات العسكرية بعد محادثات الثلاثاء مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في السعودية بمثابة تحول كبير في موقفها.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه من المهم عدم "التسرع" في مسألة الرد على وقف إطلاق النار الذي اقترحته واشنطن.

وأبلغ بيسكوف الصحفيين، أن موسكو في انتظار "معلومات مفصلة" من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا يجب أن تحصل على هذه المعلومات قبل أن تتخذ موقفا.

كان الكرملين قد عارض في السابق أي حل بخلاف إنهاء دائم للصراع، ولم يقبل أي تنازلات.

وحسبما ذكر ترامب فإن: "الأمر متروك لروسيا الآن" في الوقت الذي تضغط فيه إدارته على موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار.

وصرّح ترامب، الأربعاء، خلال حديث موسع مع الصحفيين في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع ميشيل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا قائلا: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق نار من جانب روسيا، وإذا نجحنا في ذلك، أعتقد أن ذلك سينهي 80 بالمئة من الطريق نحو إنهاء حمام الدم المروع هذا".

وجدد ترامب تهديداته المبطنة بفرض عقوبات جديدة على روسيا، مضيفا: "بإمكاننا فعل ذلك، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضروريا".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن مستشار الأمن القومي مايك والتز تحدث الأربعاء مع نظيره الروسي.

وأكدت ليفيت أيضا أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، سيتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، دون أن تفصح عن هوية المسؤولين الروس الذين يعتزم المسؤول الأمريكي مقابلتهم.

وقال مصدر مطلع على الموضوع، إنه من المتوقع أن يلتقي ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق هذا الأسبوع.