إفشال هجوم من فلول النظام على ثكنة عسكرية في ريف اللاذقية بسوريا



وكالات

تعرضت اليوم الخميس، إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية إلى هجوم مسلح.

وقال مصدر بوزارة الدفاع السورية: "حاولت مجموعة من فلول النظام البائد مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف المصدر: "بعد اشتباكات تمكن عناصر حراسة الثكنة من إفشال هجومهم وإلقاء القبض على 4 منهم".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.

وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".