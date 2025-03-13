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رئيس وزراء كندا: مستعد للقاء ترامب بشرط احترام سيادة بلادنا

03:45 ص الخميس 13 مارس 2025

مارك كارني

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن فقط بشرط احترام ترامب لسيادة كندا.

قال كارني: "أنا مستعد للقاء الرئيس ترامب في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار العمل على موقف شامل أكثر بشأن العلاقات التجارية"، وفقا لروسيا اليوم.

كان الرئيس الأمريكي دونال ترامب قد أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وفي وقت لاحق على الصلب والألمنيوم من جميع البلدان، بما فيها كندا.

وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية عن فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية.

وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بعض التوترات على خلفية "حرب الرسوم" وكذلك بعض التصريحات لترامب الذي وصف كندا بأنها "الولاية الأمريكية الـ 51" وأعلن عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.

كما وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستين ترودو بـ "الحاكم"، مشبها اياه بحاكم ولاية أمريكية.

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