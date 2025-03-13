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زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأمريكي يتوقع إغلاقًا للحكومة.. ما السبب؟

02:25 ص الخميس 13 مارس 2025

السيناتور تشاك شومر في نيويورك

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وكالات

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، عن إمكانية الإغلاق الجزئي للحكومة مساء الجمعة المقبلة، بعد رفض حزبه لمشروع الميزانية المقدم من قبل الجمهوريين.

قال "شومر" خلال جلسة لمجلس الشيوخ، الأربعاء، إن "تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية للحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا طريق الحزب الواحد، وأعدوا مشروع قرار حول التمويل المؤقت دون أي مشاركة للديمقراطيين في هذه المبادرة"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف أن الديمقراطيين يدعون إلى تبني القرار حول التمويل المؤقت حتى 11 أبريل، حتى تكون الحكومة الأمريكية قادرة على استمرار العمل، وليكون عند الكونغرس الوقت للاتفاق على مشروع لقانون الميزانية مناسب للحزبين.

وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يتمتع الجمهوريون بالأغلبية فيه، قد تبنى قرارا حول التمويل المؤقت للحكومة بفارق قليل من الأصوات 217 صوتا معه مقابل 213 صوتا ضده.

وبعد التصويت في مجلس النواب، قرر رئيسه مايك جونسون تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، ما يمنع مجلس الشيوخ من إمكانية إعادة المشروع إلى مجلس النواب بعد تعديله المحتمل للنظر فيه مرة أخرى.

وأحيل مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون 53 مقعدا، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتا لتمرير القرار.

وفي حال عدم تبني القرار ستواجه الإدارة الأمريكية إغلاقا حكوميا ليلة الجمعة بتوقيت واشنطن.

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