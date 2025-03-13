كهرباء غزة: انقطاع التيار شل كافة مرافق الحياة منذ بدء الحرب

وكالات

أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت، أن انقطاع الكهرباء عن القطاع المحاصر، مستمر منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقال ثابت: "الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه تم إمدادها بحوالي 5 كيلو واط من منظمات دولية، وكانت تخدم مليون نازح وتوفر لهم المياه العذبة، وتم تشغيلها في 14 ديسمبر 2024 قبل أن يقرر الاحتلال إيقافها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "جميع مرافق الحياة في غزة شبه مشلولة بسبب انقطاع الكهرباء، خصوصا في قطاعي الصحة والمياه"، مشددا على أن نقص مياه الشرب يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير".

يذكر أنه في 9 مارس الجاري، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفّق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة. ويوم الإثنين الماضي، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة "فتح أبواب الجحيم" عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى "احتلال القطاع".

وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير في اليوم نفسه، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل "يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم" المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع.